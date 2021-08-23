ЖКХ

Всем потребителям в Пскове возобновили подачу электроэнергии

Всем потребителям в Пскове возобновили подачу электроэнергии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала электросетевой компании.

Фото: pixabay.com

«В основном отключение коснулось Запсковья, но поскольку у этого района нет четких границ, часть улиц можно относить как к центру, так и к ближнему Запсковью», - пояснили специалисты.

Напомним, сообщения об отключении электроснабжения на Запсковье, Завеличье и в центре города начали поступать утром 27 августа. В 9.13 все потребители начали получать электроэнергию в полном объеме.