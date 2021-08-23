ЖКХ

Елена Полонская: Если похолодает, в школах Пскова отопление включат заранее

Отопление в школах города Пскова могут включить заранее, если возникнет такая необходимость. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила глава города Пскова Елена Полонская.

В прямой эфир радиостанции позвонил местный житель. Он предположил, что в школах и детских садах в сентябре будет холодно, и попросил Елену Полонскую поспособствовать тому, чтобы отопление в образовательных учреждения дошкольного и среднего образования отопление включили заранее.

«Хорошее предложение. Мы помним, что "Псковские теплосети" в первую очередь подключают тепло в социальные учреждения, а потом уже в многоквартирные дома. Если на улице будет стремительно холодать, то, конечно, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы подать тепло в образовательные учреждения заранее», - сказала глава Пскова.

Елена Полонская напомнила, что в прошлом году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова отопление в городских школах подали заранее. «Надеюсь, в этом году тоже с плана не сойдем, и, если такая необходимость будет, примем меры, чтобы наши дети все-таки не замерзали», - отметила Елена Полонская.