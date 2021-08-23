ЖКХ

Самолва получит деньги на закупку уборочной техники

Самолвовская волость Гдовского района получит субсидию на закупку уборочной техники. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона рассказал, что посетил деревню Самолва и проверил возведение мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера, проконтролировал благоустройство территории, отсыпку пляжа, косметический ремонт школьных классов и приведение в порядок инфраструктуры поселка.

«Чтобы волость могла поддерживать эту территорию в чистоте, выделим субсидию для закупки необходимой техники - вручную это делать будет достаточно проблематично», - отметил он.

«Еще раз убедился, что в регионе появляется новая туристическая жемчужина. Размах проекта поражает и вдохновляет – он обязательно будет обрастать новой инфраструктурой, событиями, традициями. Поговорил с местными жителями – эти изменения они тоже оценивают положительно и рассчитывают, что они помогут развивать и саму деревню. Так и будет!» - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор рассказал, что по завершению строительства проведут дополнительные мероприятия для приведения в порядок дороги от трассы Псков – Гдов, а также подъездов к памятнику.

«Особое внимание уделим к обустройству нового пляжа – он должен быть удобным, достойным и комфортным местом отдыха. Здесь будет проведено благоустройство, установлены детская и спортивная площадки, обеспечен комфортный спуск к воде. Найдем возможность помочь и в техническом оснащении школы. К слову, здесь сейчас расквартированы "Волонтеры культуры" и участники Российских студенческих отрядов. Они в свою очередь тоже очень многое сделали в помощь местным жителям», - отметил он.

Михаил Ведерников сообщил, что предстоит большая работа. «Но Самолва уже сейчас становится знаковым местом нашей области и гордостью жителей деревни и всего региона», - резюмировал он.