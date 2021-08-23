ЖКХ

Великолучанин просит убрать свисающий над тротуаром электропровод

Великолучанин просит убрать свисающий над тротуаром электропровод. Свое обращение он разместил на сайте губернатора Псковской области.

«Над тротуаром висит провод со столба, возможно, под напряжением. Свисает прямо над тротуаром, где ходят люди. Всем службам не до этого — пока кого-нибудь не убило. Тротуар на улице Розы Люксембург, дом, где мировые судьи, прямо над тротуаром. Вторую неделю там хожу, никто внимания не обращает! Что за бардак?» - написал великолучанин.

Тротуар по всей улице Розы Люксембург, по его словам, «убит в колдобинах и лужах». «Ходить нет возможности!» - заявил местный житель.

Он обратил внимание, что его обещали отремонтировать в этом году. «Вот год идет к концу, а мы все ползаем по тротуарам, прыгая через лужи и переходя на другою сторону, где поменьше колдобин. Требуется создание нового тротуара выше уровня газона по всей улице Розы Люксембург, с обеих сторон дороги, от дома №23/26 до дома №7. Люди идут в парк по этим колдобинам, страшно смотреть. Сделайте нормальный тротуар!» - призвал великолучанин.

Ответственным за реагирование на данные сообщения назначили главу администрации Великих Лук Андрея Беляева.