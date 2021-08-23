ЖКХ

«Псковские тепловые сети» завершили ремонтные работы на Октябрьском проспекте

«Псковские тепловые сети» закончили ремонтные работы на пересечении улицы Кузнецкой и Октябрьского проспекта в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

В связи с проведением работ ПТС ограничили движение на участке на неделю. По словам специалистов, к таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что сети, которые идут от котельной СВПУ, пронизывают весь город, как «огромная металлическая паутина». «А город у нас очень древний и имеет феноменально богатую историю. Но нашим коллегам жизненно необходимо проводить свои работы, какой бы историей не была, согреться ею в -30 будет проблематично», - заметили в ПТС.

«Хоть наши коллеги и мастера своего дела и собрали на объекте половину автопарка предприятия, работы затрудняли как погодные условия, так и огромное количество разного рода коммуникаций, которые проходят, буквально, под каждым метром асфальта. Если заглянуть в люк, то вы и сами это прекрасно увидите», - рассказали специалисты.

Сама камера, в которой проводились работы, находится глубоко под землей, чтобы добраться до нее необходимо не только миновать линии связи, еще и нужно вынуть плиты перекрытия, которые защищают саму камеру, а только потом провести все необходимые манипуляции. «Но и это еще не все. Работы ведь проводятся в центре города. Невозможно бросить все и уехать. Каждый раз, заканчивая один из этапов работ, необходимо возвращать плиты на место, чтобы никто не оказался в той самой камере, глубина-то у нее более, чем внушительная», - подчеркнули в ПТС.

Специалисты также пояснили, что они не снимали ограждений и не запускали движение после проведения работ по причине того, что территорию необходимо было благоустроить. «Все только с одной единственной целью – сделать все работы и сразу. Можно было разбить весь этот материал на блоки и рассказывать о них каждый день, но в отличие от некоторых каналов, у нас есть, что вам показать и о чем рассказать, так что следите за новостями нашего предприятия и рассказывайте о нас своим друзьям. Мы всем всегда рады. Не забывайте беречь тепло в своих сердцах, дарите его своим близким и будьте уверены, о тепле в ваших домах позаботимся мы», - добавили в ПТС.