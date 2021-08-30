ЖКХ

В Пскове до начала отопительного сезона снизили цены на обогреватели

Тем, кто до включения центрального отопления, находится в поисках обогревателя, АО «Зенча-Псков» рекомендует обратить внимание на свою продукцию. Конвекторы, выпускаемые в Пскове, могут быть использованы для обогрева как бытовых, так и производственных помещений. Ряд моделей укомплектованы кронштейнами для монтажа на стену.

На заводе свою технику называют эффективной, надежной, долговечной и качественной. Как комплектующие, так и готовое изделие, полностью произведены в России.

На предприятии подчеркивают: конвекторы, обогреватели (в том числе инфракрасные) прошли все необходимые технологические экспертизы на каждом этапе производства.

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Сейчас производитель отгружает приборы для обогрева по акционным ценам со скидкой до 30%. Со стоимостью изделий и их техническими характеристиками можно ознакомиться на сайте завода.

Предложение товаров по акционным ценам действительно, пока товар есть в наличии. Количество акционных товаров ограничено.