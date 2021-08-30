ЖКХ

Директор «Экопрома» убрал контейнеры с проезжей части в Печорах

Директор ООО «Экопром» Александр Киселев проверил проблемные мусорные точки в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

Фото: пресс-служба компании «Экопром»

На первой площадке нашли распотрошенный диван, а весь мусор от него остался лежать возле баков. Еще два контейнера оказались на проезжей части, так как сама площадка не оборудована скатом. Александр Киселев вместе с помощником поставили баки на место.

На одной из улиц горожане оставили гнилые яблоки в нескольких метрах от контейнеров. Директор «Экопрома» заметил, что местные жители даже не могут открыть бак и закинуть мусор, чтобы в городе было чисто.

«Культуры ноль, - добавил руководитель регоператора. - Не знаю, куда смотрят главы и администрация, неужели нельзя проехаться по площадкам и посмотреть, что здесь происходит».

Напомним, Александр Киселев возглавил компанию «Экопром» в октябре прошлого года.