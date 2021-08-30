ЖКХ

Псковские энергетики из-за непогоды работают в режиме повышенной готовности

Филиалы компании «Россети Северо-Запад» работают в Псковской и Новгородской областях в режиме повышенной готовности из-за ливня и шквалистого ветра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«211 аварийных бригад и 258 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 79 дизельных генераторов общей мощностью 4,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов», - говорится в сообщении.

По прогнозам, неблагоприятная погода сохранится до вечера, отметили энергетики.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.