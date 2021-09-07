ЖКХ

Работы по замене 42 лифтов ведутся в домах Пскова

Работы по замене 42 лифтов ведутся в многоквартирных домах в Пскове, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Работы проводит победитель аукциона - Щербинский лифтостроительный завод, с ним Фонд капремонта общего имущества в многоквартирных домах региона заключил контракт.

На данный момент в рамках реализации краткосрочного плана уже капитально отремонтированы 20 лифтов в 8 многоквартирных домах.

Напомним, всего до конца года в рамках контракта будет заменено 100 лифтов в 32 домах Пскова.