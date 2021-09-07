ЖКХ

Изменился график вывоза ТКО в Новоржевском районе

В Новоржевском районе в график вывоза ТКО внесли изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-служба компании «Экопром».

Фото: пресс-служба компании «Экопром»

В график вывоза включены деревни Степанькино и Макарово сельского поселения «Новоржевская волость». В Степанькино вывоз будет проходить во 2 и 4 вторник месяца, а в Макарово — 2 и 4 четверг месяца. Способ сбора — мешковой.



В деревне Макарово вывоз будет осуществляться со следующих мест:

пересечение улиц Административной и Молодежной;

пересечение улиц Молодежной и Карповской;

пересечение улиц Садовой и Карповской;

улица Заклубная;

улица Центральная, дом №26.

В населенных пунктах сельского поселения «Выборская волость» мешковой сбор: