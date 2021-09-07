Изменился график вывоза ТКО в Новоржевском районе

В Новоржевском районе в график вывоза ТКО внесли изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-служба компании «Экопром».
Фото: пресс-служба компании «Экопром»
В график вывоза включены деревни Степанькино и Макарово сельского поселения «Новоржевская волость». В Степанькино вывоз будет проходить во 2 и 4 вторник месяца, а в Макарово — 2 и 4 четверг месяца. Способ сбора — мешковой.
В деревне Макарово вывоз будет осуществляться со следующих мест:
- пересечение улиц Административной и Молодежной;
- пересечение улиц Молодежной и Карповской;
- пересечение улиц Садовой и Карповской;
- улица Заклубная;
- улица Центральная, дом №26.
В населенных пунктах сельского поселения «Выборская волость» мешковой сбор:
- деревня Стехново — улицы Центральная, дом №2, Заречная, дом №1 (1 и 3 четверг месяца);
- деревня Веска - на автомобильной дороге Сорокино-Выбор (1 и 3 вторник месяца);
- деревня Выбор — улицы Солдатова, дома №№11, 32, Школьная, дом №5, Школьная (Корешево), дом №20 (1 и 3 вторник месяца);
- деревня Сухарево, мешковой сбор во 2 и 4 четверг месяца.
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