ЖКХ

Юрист рассказала о последствиях несвоевременной передачи показаний счетчиков

Плата за коммунальную услугу рассчитывается исходя из показаний приборов учета, передаваемых собственником ежемесячно, за исключением умных счетчиков. Если не передавать показания приборов, то в первые три месяца плата рассчитывается исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, а после — по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5. Об рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

«Это правило касается в том числе нежилых помещений, только с небольшой разницей: первые два месяца плата рассчитывается по среднему, а с третьего месяца по нормативу», — приводит слова Иващенко агентство «Прайм».

При этом, как заметила юрист, по истечении периода расчета по среднему нормативу плата не подлежит перерасчету, даже если вы возобновите передачу показаний приборов учета.

В соответствии с Постановлением правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» потребитель имеет право при наличии индивидуального, квартирного или комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать исполнителю или уполномоченному им лицу, а также управляющей организации, товариществу или кооперативу, управляющему многоквартирным домом.

«Показания счетчика передаются не позднее 25-го числа текущего расчетного периода, за исключением случаев, когда установленный и введенный в эксплуатацию прибор учета электроэнергии присоединен к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности)», — напомнила эксперт.

Плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям индивидуального или квартирного прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев.