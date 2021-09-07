ЖКХ

Депутат Госдумы предложила изменить условия включения отопления в жилых домах

Депутат Госдумы Елена Вторыгина предложила рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры с восьми до десяти градусов тепла. Соответствующее письмо она направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет «МК».

Вторыгина предложила изменить условия включения отопления в жилых домах на фоне инцидента в Ногинске, где в результате взрыва газа погибли семь человек. Парламентарий отметила, что по одной из версий, озвученных в СМИ, трагедия могла случится из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода.

Старт начала отопительного сезона в стране зависит от среднесуточной температуры, которая на протяжении пяти дней должна быть ниже восьми градусов тепла. Для избежания подобных трагедий депутат и предложила рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры с восьми до десяти градусов тепла.

Напомним, что взрыв газа произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме, обрушились стены на втором, третьем и четвертом этажах. Всего взрывом были полностью разрушены восемь квартир. В списке пострадавших - 17 человек.