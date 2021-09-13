ЖКХ

Псковская область заняла 60 место в России по доле расходов населения на ЖКУ

Псковская область заняла 60 место среди российских регионов по доле расходов населения на ЖКУ. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Так, доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ в 2020 году, составила 11,1%. Изменение за год — 0,3 процентных пункта. Расходы среднестатистической семьи региона на ЖКУ в месяц (оценка) — 3 523 рубля.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

18 место — Архангельская область;

23 место — Калининградская область;

36 место — Вологодская область;

38 место — Санкт-Петербург;

48 место — Республика Карелия;

64 место — Мурманская область;

68 место — Ленинградская область;

71 место — Новгородская область;

73 место — Ненецкий автономный округ;

84 место — Республика Коми.

Среднестатистическая российская семья в 2020 году тратила на жилищно-коммунальные услуги около пяти тысяч рублей в месяц. Годом ранее этот показатель был ниже на 6,5%. Дороже всего ЖКУ обходились москвичам — почти 11 тысяч рублей, дешевле всего — населению Горного Алтая (порядка 2,4 тысячи).