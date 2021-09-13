ЖКХ

Долги по коммунальным платежам заставили погасить жителя Куньи судебные приставы

Житель Куньи окончательно рассчитался с коммунальным долгом в размере более 160 тысяч рублей после общения с судебными приставами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство в отношении жителя Куньи находилось на исполнении в отделении судебных приставов. Долги мужчины образовались из-за неуплаты им коммунальных платежей. Гасить он их не спешил.

Тогда судебные приставы направили запросы во все регистрирующие органы. Они установили место работы должника и стали удерживать часть заработной платы в счет долга. Кроме того, в отношении недвижимого имущества мужчины приставы вынесли запрет на регистрационные действия, а самого неплательщика ограничили в праве выезда за пределы России.

Должник сменил свое место проживания, но судебные приставы все равно смогли его найти. «Тогда мужчина понял, что от долга ему не скрыться и одним разом оплатил остаток задолженности в размере 90 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве.