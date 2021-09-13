Участок сетей меняют специалисты ПТС на улице Ижорского Батальона

Участок сетей меняют специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» у дома №8а на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
При этом на предприятии указали, что эти сети долго не прослужат. «А причиной всему "Чистая вода". Некоторые не видят ничего сложного в прочистке сетей от скапливающихся в них отложений, цитируем: "А что сложного взять и прочистить трубы, это же даже полезно?". Сомневаемся, что для жителей от этого совета станет легче, ведь они все видят и уже понимают, что это далеко не так просто, а с этой проблемой пора что-то делать», - рассказали в пресс-службе.
«Но, несмотря на все сложности и трудности, мы благодарны нашим друзьям из управляющих организаций, которые своевременно и четко выполняют свою работу, не маскируют проблему и не стесняются о ней говорить. Все мы находимся в одной лодке и всем нам плыть по этому "чистому морю", которое приведет нас к полной остановке сетей горячего водоснабжения. Поясним причину: мы можем готовить теплоноситель, чем мы и занимаемся, но вот горячую воду мы не можем подготовить, для этого необходимо сырье, из которого ее и нужно приготовить, а это, на секундочку, умягчение исходной воды», - продолжили в ПТС.
Как отметили на предприятии, они хотят, чтобы жители города понимали и осознавали всю сложность сложившейся ситуации. «Мы искренне благодарим жителей за понимание и еще раз приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в ПТС.