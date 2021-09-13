ЖКХ

Участок сетей меняют специалисты ПТС на улице Ижорского Батальона

Участок сетей меняют специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» у дома №8а на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Новости у нас печальные, как вы можете заметить, трубы мы меняем, а не чистим, как обычно это происходит. Данный участок сетей проложен в изоляции, а значит, обычным способом его невозможно вычистить, так как нужно снимать всю изоляцию, а это неминуемо повлечет за собой порчу труб. На этом дурные новости не заканчиваются, так как все доступные участки наши коллеги закончили чистить, а все остальные проложены под асфальтным покрытием, тротуарами, дорожками и площадками, следовательно, извлечь их без вскрытия будет крайне проблематично, и, если говорить честно, попросту невозможно. Казалось бы, что тут страшного? Поверьте, жители будут крайне расстроены (мягко говоря), когда нам придется вскрывать асфальт, которому всего пара лет», - поделились в ПТС.

При этом на предприятии указали, что эти сети долго не прослужат. «А причиной всему "Чистая вода". Некоторые не видят ничего сложного в прочистке сетей от скапливающихся в них отложений, цитируем: "А что сложного взять и прочистить трубы, это же даже полезно?". Сомневаемся, что для жителей от этого совета станет легче, ведь они все видят и уже понимают, что это далеко не так просто, а с этой проблемой пора что-то делать», - рассказали в пресс-службе.

«Но, несмотря на все сложности и трудности, мы благодарны нашим друзьям из управляющих организаций, которые своевременно и четко выполняют свою работу, не маскируют проблему и не стесняются о ней говорить. Все мы находимся в одной лодке и всем нам плыть по этому "чистому морю", которое приведет нас к полной остановке сетей горячего водоснабжения. Поясним причину: мы можем готовить теплоноситель, чем мы и занимаемся, но вот горячую воду мы не можем подготовить, для этого необходимо сырье, из которого ее и нужно приготовить, а это, на секундочку, умягчение исходной воды», - продолжили в ПТС.

Как отметили на предприятии, они хотят, чтобы жители города понимали и осознавали всю сложность сложившейся ситуации. «Мы искренне благодарим жителей за понимание и еще раз приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в ПТС.