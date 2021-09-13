ЖКХ

Новые мусорные контейнеры появились в Печорском районе

Новые мусорные контейнеры появились в деревне Тешевицы Печорского района. Об этом региональный оператор ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) сообщил в социальных сетях.

В середине августа по инициативе директора филиала Александра Киселева прошла встреча с местными жителями деревни Тешевицы. Ее участники осмотрели места, на которые планировалось установить контейнеры, и получили ответы на волнующие вопросы.

На встрече сообщалось, что регоператор сделает контейнерные площадки к 1 сентября, после чего на них выставят контейнеры. Глава сельского поселения «Новоизборская волость» Светлана Кузнецова организовала подсыпку и выкос травы для будущих мест расположения мусорных баков.

После этого Александр Киселев выполнил свое обещание. По его личному распоряжению контейнеры выставили на площадку. «Псковская область должна быть чистой», - подытожил директор филиала, ожидая от глав районов дальнейшего обустройства площадок в регионе.

Таким образом, еще одна деревня вошла в список населенных пунктов, которые обслуживает компания ООО «Экопром» (ГК Мехуборка), предоставив местным жителям своевременный вывоз и качественную услугу по обращению с ТКО, отметил регоператор.