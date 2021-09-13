Федеральный телеканал рассказал об успехах псковского «Горводоканала»

Первый канал рассказал об успехах муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
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Директор муниципального предприятия Константин Болотин рассказал Первому каналу о замене оборудования на канализационных насосных станциях города Пскова при содействии Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Также в рамках взаимодействия с Фондом содействия реформированию ЖКХ муниципальное предприятие проводит реконструкцию еще двух насосных станций. Первую запустят в этом году, вторую — в следующем.
«Мы рады, что опыт работы нашего предприятия по участию в программах Фонда содействия реформированию ЖКХ известен на федеральном уровне», — отметили в «Горводоканале».