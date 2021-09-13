ЖКХ

Федеральный телеканал рассказал об успехах псковского «Горводоканала»

Первый канал рассказал об успехах муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Видео: Первый канал

Директор муниципального предприятия Константин Болотин рассказал Первому каналу о замене оборудования на канализационных насосных станциях города Пскова при содействии Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Были заменены насосы, запорная арматура, вентиляционное оборудование, полностью была заменена электросиловая установка, внутренние трубопроводы. Сегодня станция работает на полном режиме. При сегодняшней работе экономия электроэнергии достигает 2,5 раза по сравнению с показателями предыдущих периодов», — рассказал Константин Болотин.

Также в рамках взаимодействия с Фондом содействия реформированию ЖКХ муниципальное предприятие проводит реконструкцию еще двух насосных станций. Первую запустят в этом году, вторую — в следующем.

«Мы рады, что опыт работы нашего предприятия по участию в программах Фонда содействия реформированию ЖКХ известен на федеральном уровне», — отметили в «Горводоканале».