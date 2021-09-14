ЖКХ

В Великих Луках начинают подачу тепла в социальные учреждения

Подачу тепла в социально значимые учреждения города Великие Луки начинают сегодня, 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Ранее председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергей Грахов рассказал о том, что социальные объекты и образовательные учреждения не зависят от отопительного сезона, поскольку там отопление осуществляется по заявкам от руководителей организаций.

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Добавим, что подача тепла в учреждения социальной защиты и образования в городе Пскове началась с 14 сентября.