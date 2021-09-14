ЖКХ

Канализационный коллектор в Псковском районе реконструируют

Реконструкцию коллектора в Псковском районе и судьбу пушкиногорской гостиницы обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с вице-губернатором Нинель Салагаевой в ходе рабочей встречи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В первую очередь глава региона и вице-губернатор рассмотрели вопрос реконструкции канализационного коллектора Псковского района, собственником которого является особая экономическая зона «Моглино». Напомним, что этот вопрос уже давно находится в зоне контроля региональных властей. Коллектор действительно остро нуждается в ремонте. От населения также неоднократно поступали обращения на постоянные протечки, отметили в администрации.

Нинель Салагаева рассказала, что проектно-сметная документация подготовлена, завершается прохождение государственной экспертизы в части сметной стоимости. В следующем месяце начнутся работы по перекладке этого объекта ЖКХ. Они будут проходить в несколько этапов. В первую очередь на участках, требующих первоочередной реконструкции, которая будет предполагать и сплошную замену канализационной трубы. Общая протяженность коллектора составляет более 12 км.

Особое внимание было обращено на то, что коллектор обслуживает не столько особую экономическую зону «Моглино», сколько ряд населенных пунктов и предприятий, расположенных в Псковском районе. В настоящий момент суммарный объем канализационных стоков ОЭЗ «Моглино» составляет менее 0,5% от общего суточного объема, проходящих через коллектор.

Таким образом, с реконструкцией коллектора, в первую очередь, будет решена важная социальная функция, население получит качественную коммунальную услугу. В свою очередь глава региона обратил внимание, что масштабные строительные работы не должны повлиять на увеличение тарифа для населения.