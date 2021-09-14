ЖКХ

Администрация Псковского района сообщила о решении проблемы горячего водоснабжения в Уграде

В результате договоренности с администрацией Псковской области 16 сентября муниципальному предприятию «Коммунальные услуги» будет выделена субсидия на решение проблемы горячего водоснабжения населенного пункта Уграда. Об этом вечером 15 сентября сообщила администрация Псковского района в своей группе В Контакте.

«Вчера данная тема была поднята на встрече первого заместителя главы района Святослава Колинко с жителями деревни. Вопрос с горячей водой в Уграде стоит давно и для его решения потребовались общие условия и финансовая помощь областного бюджета.

В ближайшее время проблема с горячей водой будет решена», - сообщили в администрации района.