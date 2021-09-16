ЖКХ

Работы по капремонту в девяти многоквартирных домах завершили в Пскове

Работы по капитальному ремонту в девяти многоквартирных домах завершили в Пскове в августе. Всего в Псковской области за август приняли работы по капитальному ремонту 26 элементов в 20 многоквартирных домах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Псковской области.

На фото: Псков, улица Волкова, 1 (капитальный ремонт крыши)

Так, в Пскове приняли работы по капитальному ремонту четырех систем горячего водоснабжения, трех крыш, двух систем холодного водоснабжения, двух систем водоотведения, одной системы электроснабжения и одного фасада по следующим адресам:

улица Николая Васильева, 86 (крыша); улица Волкова, 1 (крыша); Рижский проспект, 14 (ГВС); перекресток Шоссейный, 21 (крыша); улица Николая Васильева, 71Б (ВО, ХВС, ГВС); улица Труда, 32 (ВО, ХВС, ГВС); улица Леона Поземского, 126 (ГВС); Ленинградское шоссе, 24/12 (Электроснабжение); улица Юрия Гагарина, 3 (фасад).

В Великих Луках выполнили работы в восьми многоквартирных домах. Завершен капитальный ремонт четырех систем электроснабжения, двух систем холодного водоснабжения, двух фасадов, одной системы водоотведения и одного фундамента по следующим адресам:

улица Пушкина, 6 (фасад); улица Витебская, 2 (электроснабжение); проспект Ленина, 7/2 (электроснабжение); улица К. Зверева, 10 (электроснабжение); улица Первомайская, 2 (ХВС, ВО); улица Ставского, 24 (фундамент, фасад); улица Л. Чайкиной, 8 (ХВС); Октябрьский проспект, 46/11 (электроснабжение).

На фото: Великие Луки, проспект Октябрьский, 46/11 (капитальный ремонт системы электроснабжения)

Также в городе Дно отремонтировали две крыши на улице Васильева, 1 и улице Урицкого, 8.

В Псковском районе приняли работы по капитальному ремонту системы водоотведения в деревне Неелово на улице Юбилейной, 11.

На фото: Дно, улица Урицкого, 8 (капитальный ремонт крыши)