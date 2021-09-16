Работы по капремонту в девяти многоквартирных домах завершили в Пскове

Работы по капитальному ремонту в девяти многоквартирных домах завершили в Пскове в августе. Всего в Псковской области за август приняли работы по капитальному ремонту 26 элементов в 20 многоквартирных домах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Псковской области.
На фото: Псков, улица Волкова, 1 (капитальный ремонт крыши)
Так, в Пскове приняли работы по капитальному ремонту четырех систем горячего водоснабжения, трех крыш, двух систем холодного водоснабжения, двух систем водоотведения, одной системы электроснабжения и одного фасада по следующим адресам:
В Великих Луках выполнили работы в восьми многоквартирных домах. Завершен капитальный ремонт четырех систем электроснабжения, двух систем холодного водоснабжения, двух фасадов, одной системы водоотведения и одного фундамента по следующим адресам:
На фото: Великие Луки, проспект Октябрьский, 46/11 (капитальный ремонт системы электроснабжения)
Также в городе Дно отремонтировали две крыши на улице Васильева, 1 и улице Урицкого, 8.
В Псковском районе приняли работы по капитальному ремонту системы водоотведения в деревне Неелово на улице Юбилейной, 11.
На фото: Дно, улица Урицкого, 8 (капитальный ремонт крыши)