ЖКХ

Отопительный сезон для жителей дальнего Завеличья может наступить позже

Отопительный сезон для жителей дальнего Завеличья в Пскове может начаться позже. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Глава региона отметил, что процесс подачи тепла уже запущен. Уже проводится развоздушивание системы отопления в домах и в квартирах.

Губернатор заявил, что из-за внеплановой замены теплотрасс для жителей Гаражного проезда отопительный сезон может начаться позже. «Поэтому не исключена задержка поступления тепла до 20-х чисел сентября», - добавил он.

Также Михаил Ведерников поручил главам районов внимательно проанализировать обращения граждан и по необходимости начать отопительный сезон. «Социальные учреждения уже отапливаются по заявкам», - заключил глава Псковской области.