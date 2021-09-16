ЖКХ

Руководитель компании «Экопром» назвал самый чистый район Псковской области

Руководство компании ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) провело встречи с депутатами и представителями власти Локнянского района. Об этом регоператор сообщил в социальной сети.

Руководитель компании Дмитрий Киселев назвал Локнянский район образцово-показательным и самым чистым районом Псковской области, несмотря на то, что во многих деревнях до сих пор ведется мешковой сбор мусора.

Не все волости оказались готовы менять привычный способ утилизации мусора на контейнерный сбор. «Машина приезжает по постоянному графику, к которому жители привыкли и который удобен. При этом в деревне много тупиков и узких улиц, куда не получится поставить контейнер, а у машины не получится подъехать к нему», - пояснила глава Самолуковской волости.

В таких случаях регоператор предложил заключать индивидуальные договоры. Подробнее об этом - в видеоролике, подготовленном ООО «Экопром».