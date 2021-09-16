ЖКХ

В Великих Луках идут работы по подключению к отоплению жилых домов

В Великих Луках идут работы по подключению к отоплению многоквартирных домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

С 15 сентября к отоплению подключены все социально значимые объекты: детские сады, школы, больницы, другие учреждения социальной сферы.

«Начался запуск отопления в многоквартирные дома. В первую очередь, речь идет о домах, которые находятся вблизи социальных учреждений. В МУП "Тепловые сети" поступили заявки на подключение отопления от всех управляющих компаний. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы, бригады открывают задвижки на многоквартирных домах. На данный момент сотрудники АРУ и ЖРС работают в заречной части города и северном микрорайоне», - рассказали в администрации и добавили, что для полного запуска тепла потребуется некоторое время.