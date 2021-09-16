ЖКХ

Отопительный сезон в Островском районе начнется раньше срока

Отопительный сезон в Островском районе начнется раньше, чем планировалось. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото: pixabay.com

Подача тепла в жилищный фонд Островского района будет осуществляться на два дня раньше намеченного срока – 18 сентября. Ранее сообщалось о том, что включение систем теплоснабжения планируется с 20 сентября по 30 сентября. Перенос сроков отопительного сезона 2021-2022 годов связан с резким понижением температуры воздуха, пояснили в местной администрации.

«При этом мгновенно батареи отопления во всех домах станут теплыми едва ли. На запуск, регулировку, устранения завоздушивания системы, возможное устранение протечек уйдет какое-то время», - добавили в администрации района.

Кроме того, по заявкам учреждений включение систем теплоснабжения на объекты социальной сферы (учреждения здравоохранения и образования) ведется уже с 16 сентября.