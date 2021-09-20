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Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти и газа

Правительство РФ готовит сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы правительства Михаила Мишустина.

На совещании с вице-премьерами он обозначил как важную тему вызовы, связанные с изменением климата, указав, что президент РФ в своем послании парламенту обратил на это особое внимание. Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и России нужно готовиться к поэтапному сокращению использованию нефти, газа и угля, развивать альтернативную энергетику, отметил Михаил Мишустин.

«До конца года должен быть разработан и утвержден сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Все соответствующие поручения подписаны, по ключевым направлениям подготовки экономики к условиям низкоуглеродного развития в правительстве будут созданы специальные рабочие группы. Курировать их будут вице-премьеры, общую координацию будет осуществлять первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов», - сказал премьер-министр.