ЖКХ

Псковичей призывают позвонить по «горячей линии» при отсутствии отопления

Жителям Пскова, в квартирах которых проводились работы по капремонту систем теплоснабжения, советуют обращаться в Фонд капитального ремонта Псковской области в случае, если на сегодняшний день тепло все еще отсутствует. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора.

«Во всех многоквартирных домах Псковской области, где проводились работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения, подрядными организациями совместно с управляющими компаниями осуществлена подача тепла в помещения. При этом в некоторых квартирах на текущий момент может отсутствовать тепло в связи с завоздушиванием системы», - говорится в сообщении.

По вопросам подачи отопления псковичей призывают обращаться по телефону «горячей линии»: 8(8112)29-82-23. По звонку подрядные организации совместно с управляющими компаниями примут оперативные меры по запуску тепла в конкретном помещении, отметили в региональном Фонде капремонта.