ЖКХ

В трех домах Великих Лук завершен капремонт

Работы по капитальному ремонту приняли в трех домах Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном фонде капитального ремонта.

Пять конструктивных элементов отремонтировали в трех домах по адресам:

Нелидовский проспект, 1, здесь выполнили ремонт крыши;

Октябрьский проспект, 24/18, в этом доме отремонтировали теплоснабжение;

улица маршала Жукова, 5А, по этому адресу заменили системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения.

Работы по ремонту крыши дома №1 по Нелидовскому проезду выполнила подрядная организация ООО «СтройКом». В рамках заключенного договора подрядчик отремонтировал стропильную систему, устроил покрытие кровли из металлического листа с полимерным покрытием, а также систему организованного водостока в виде настенных желобов и водосточных труб. Также рабочие установили систему снегозадержания, переложили дымовые и вентиляционные трубы, установили зонты на дымовые трубы и отремонтировали козырьки над входами в подъезды.

В доме №24/18 по Октябрьскому проспекту подрядная организация ООО «Малая механизация» выполнила работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения. Здесь заменили трубопроводы отопления в подвальной части дома и на чердачном помещении, а также произвели изоляцию трубопроводов.

В доме №5А по улице маршала Жукова подрядчик, ООО «Созидатель», проложил внутренние трубопроводы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, а также обеспечил их изоляцию. Также на объекте смонтирован индивидуальный тепловой пункт, а в жилых помещениях установлены общедомовые сантехнические приборы.