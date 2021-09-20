ЖКХ

Монтаж нового трубопровода идет на Рижском проспекте в Пскове

Работы по замене участка водопроводной линии начали в районе домов №55 и 57 на Рижском проспекте в Пскове рядом с остановкой «Культтовары». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на муниципальном предприятии «Горводоканал».

Диаметр водопроводной линии составляет 300 мм, а длина участка, на котором проводятся работы, – более 100 метров. Монтаж нового трубопровода ведут путем протаскивания новой пластиковой трубы внутри старой металлической, что позволяет обойтись минимальным количеством раскопок, отметили на предприятии.

«Безусловно, работать приходится в тяжелых условиях, так как параллельно проходит ремонт дорожного полотна и прилегающих территорий Рижского проспекта. Дополнительно будет произведена замена запорной арматуры в узлах подключения нового участка водовода. В целом же весь комплекс этих работ позволит существенно повысить надежность коммуникаций и качество воды, поступающей в данный район», - пояснили в «Горводоканале».