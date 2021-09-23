ЖКХ

В Писковичах не справляются с заявками на развоздушивание систем отопления

Управляющие компании не справляются с заявками на развоздушивание систем отопления в деревне Писковичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Ранее в редакцию ПЛН местные жители прислали несколько сообщений о том, что им приходится мерзнуть, несмотря на начавшийся отопительный сезон.

«Отопление в Писковичах начали подавать в воскресенье. В многоквартирные дома отопление поступает, проблем нет. Единственное, что управляющие компании не справляются с таким одномоментным большим количеством заявок на развоздушивание системы, и поэтому, естественно, людям кажется, что отопление еще не дали», - прокомментировал Сергей Грахов.

Если дома холодные батареи, необходимо направить заявку в управляющую компанию, которая за день-два ее отрабатывает, отметил председатель комитета. «Сейчас очень большое количество таких заявок, сотрудники управляющих компаний физически не успевают обойти всю автоматику», - сказал он.

Кроме жалоб на отсутствие тепла в домах в Писковичах, в редакцию ПЛН поступило письмо от местной жительницы, которая рассказала, что в местном детскому саду мерзнут дети. «Мы ходим в шерстяных носках и в теплой одежде», - написала она.

«В детскому саду отопление есть. Сегодня мне администрация даже фотографию градусника прислала: 20-22 градуса в группе», - заверил Сергей Грахов.