ЖКХ

Как дачникам платить за реальный расход электроэнергии

Как передавать показания за электроэнергию, если в доме или квартире никто не живет и нет энергопотребления? Вопрос, актуальный для владельцев нескольких объектов недвижимости, Псковская Лента Новостей задала специалистам компании «Псковэнергосбыт».

Фото: pixabay.com

В «Псковэнергосбыте» напомнили, что при отсутствии показаний сумму к оплате рассчитывают исходя из среднемесячного потребления электроэнергии за те последние полгода, когда поступали данные счетчика, или по нормативу. Именно поэтому владельцы пустующих квартир и дачных домов получают квитанции с суммами к оплате.

«Как избежать такой ситуации? Ежемесячно в любое время до 25 числа передавать показания, даже если они не меняются. Сейчас заканчивается дачный сезон. Закрывая дачу на зиму, рекомендуем сфотографировать счетчик с показаниями и ежемесячно, до момента возвращения, передавать эти данные. Делать это можно через интернет или по SMS. Если же на даче остаются включенными электроприборы, придется ежемесячно приезжать и переписывать показания счетчика для передачи или платить по среднемесячному потреблению», - подчеркнули в организации.

Как передать показания электросчетчика?

При оплате квитанции:

в отделениях «Псковэнергосбыта», на почте, в Сбербанке, ЕРКЦ (в г. Великие Луки) - сообщите показания оператору;

в банковских онлайн-сервисах - актуальные показания заносите в соответствующую графу (для Сбербанка – «Текущие показания»).

Через интернет:

По телефону: