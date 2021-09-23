ЖКХ

Водный ввод

Почему псковичи почувствовали ухудшение качества воды после июльского отключения, откуда железо в домах, не подключенных в подземному источнику, и кто виноват в том, что о ржавчине из кранов горожане узнают в момент, когда она уже течет — с лабораторными анализами на руках разбираемся с качеством воды в областном центре.

Вернули, как было

«Вода испортилась после отключения 17 июля, качество восстановилось только недавно», - подобные посты регулярно оставляют в соцсетях псковичи после пережитого в июле тотального отключения воды.

Основной поток жалоб поступает из микрорайонов, куда раньше шла прозрачная вода из подземного водозабора.

«Мы поставляем исключительно холодную воду, - разъясняет Андрей Алябьев, главный технолог МП г. Пскова «Горводоканал». - Из подземного источника вода чистая, но теперь потоки изменились, в эти микрорайоны пошли большие объемы из реки, люди вспомнили, какой будет вода, если перекроем подземный источник. Она соответствует нормативам, но имеет свои особенности, в частности у нее есть запах, хоть и небольшой».

Подземный водозабор работает все с той же мощностью. Как получилось, что в конкретные дома вода больше из него не приходит? Что это за изменившиеся потоки?

Каждый взрослый человек понимает, что водопровод — это сложная система подземных коммуникаций. Под Псковом она разрасталась десятилетиями, живет по точным законам физики. Когда в 2015 году запустили первую очередь подземного водозабора, вода пошла в ближайшие от него микрорайоны: Овсище, Владимирская, Никольская. И так длилось шесть лет. В этом июле на водоканале провели долгожданный ремонт с остановкой во всем городе водоснабжения на сутки (из-за случившейся аварии вышло чуть больше). Разрешения на его проведение добивались четыре года, столько же искали источник финансирования.

Такие работы не проводились десять лет. Система водоснабжения города состоит из магистральных водоводов, идущих от водозаборов до города, где трубы, словно паутина, охватывают городские кварталы. И если внутри города на небольших водоводах устранить аварию или поменять задвижку не проблематично, то отремонтировать магистральные водоводы намного сложнее.

«При аварии вывод из эксплуатации хотя бы одной магистральной трубы сразу почувствуют все жители города, – предупреждает Андрей Алябьев, – пропадет давление в удаленных районах города и на верхних этажах домов. Эти трубы тоже изнашиваются – и от коррозии металла никуда не деться, и задвижки со временем требуют замены. Поэтому водоканал периодически вынужден останавливать городское водоснабжение для ремонта магистральных водоводов, и если в девяностые и нулевые годы это происходило ежегодно, то сейчас предприятие прилагает все усилия для минимизации неудобств жителям. К слову, последняя такая остановка была в 2010 году, с тех пор водоканал шел на определенные риски, не проводя ремонт и замену арматуры на магистральных водоводах. Бесконечно долго это продолжаться не могло, и в этом году предприятие было вынуждено остановить систему водоснабжения для ремонта магистральных водоводов и задвижек на них».

То есть оставить все, как есть, и не проводить работы, было невозможно. Однако после запуска системы водоснабжения многие псковичи почувствовали ухудшение качества водоснабжения. Специалисты связывают это с последствиями опорожнения системы. Аварийные бригады за десять дней после остановки выполнили более 50 промывок для очистки сетей. В течение трех-пяти дней качество воды в сетях стабилизировалось.

Отбор проб на колонке в частном секторе.

И у части потребителей проявились те самые свойства речной воды, подзабытые за годы работы подземного водозабора. Если говорить корректно, то вода из Великой с привкусом и легким запахом торфа. Попросту — отдает болотами, из которых наполняется главная водная артерия региона. Специалисты водоканала об этом хорошо знают. Если вода из подземного водозабора шла с нулевым показателем по вкусу и запаху, то теперь в тех же домах лаборанты ставят ей единицу — при разрешенном уровне до 2 баллов. Потому что это уже совсем другая вода, из реки. Хоть она и в пределах нормы, но определенный дискомфорт ситуация доставляет.

Цветность и мутность

Проблема далеко не всегда находится на стороне водоканала. Общедомовые сети — зона ответственности управляющей компании. Конкретный пример. Жильцы с Пароменской, 24 написали на Горводоканал и в Роспотребнадзор жалобу на качество воды. Специалисты обеих организаций выехали на место, взяли анализы из гидранта на сетях водоканала, в подвале дома и в нескольких квартирах. Анализ проводила лаборатория санэпидслужбы, которую можно назвать незаинтересованной и объективной стороной.

И вот какие получились результаты. Вода из гидранта соответствует всем нормативам. В подвале, где уже начинаются домовые сети, качество воды хуже. В квартире вода не соответствует нормативу по железу (содержание 0,61 мг/л при нормативе до 0,3 мг/л). Вода из подземного водозабора сюда не идет, уровень железа указывает на коррозию металлического внутридомового водопровода. Делать с этим что-то придется управляющей компании. Дом новый, «элитный», а у жильцов уже такие проблемы.

Отбор проб на колонке за Троицким собором, к которой припадают туристы.

Другой пример. Санитарная служба 26 августа уже самостоятельно выезжала на Михайловскую, 1, откуда тоже неоднократно поступали жалобы на водоснабжение. Отбор проб проводился на кухне одной из квартир по обращению ее жильцов. Согласно протоколу исследования, все показатели оказались в пределах нормы, включая мутность, цветность, запах, привкус, жесткость, минерализацию, бактериологические показатели. Повторимся, это не отменяет временного возможного дискомфорта для жильцов. В этот дом 6 лет поступала подземная вода, но сейчас из-за перекладки водовода на Кузбасской Дивизии, вода поступает частично из реки, и жители сразу почувствовали разницу. К середине октября строители обещают выполнить все врезки, и дом снова будет переведен на подземный источник.

«К сожалению, подрядные организации, осуществляя работы, ставят в известность Горводоканал о врезке и необходимости промывки сетей в последний момент, - на предприятии с жителями Пскова солидарны. - Со своей стороны предприятие оперативно реагирует на ситуацию с ухудшением воды».

То есть водоканал — такой же заложник чужого головотяпства, как и жильцы домов в окрестностях врезки.

Один «эксперт в сфере ЖКХ», как он сам себя именует, вообще требует не подавать в город подземную воду, заявляя во всеуслышание, что эта вода хуже речной и городу не нужна. Вот у жильцов с улицы Михайловской на короткий срок и появилась возможность сравнить вкусовые качества подземной воды и воды из реки Великой.

Водоканал планирует запустить интерактивную карту с показателями качества воды в районах города и ежедневно обновлять данные анализов. Сначала такая карта заработает в тестовом режиме внутри предприятия, в дальнейшем планируют открыть доступ к сервису для всего города.

Валентина Семенова