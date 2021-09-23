ЖКХ

Причиной отсутствия отопления в Плюссе названы технические проблемы

Причиной отсутствия отопления в пятиэтажных домах на улице Ленина в Плюссе названы технические проблемы.

«Причиной отсутствия отопления на улице Ленина стало не отсутствие холодной воды. Сейчас насос работает, и станция работает. Сотрудники котельной ищут причины, по которым вода не нагревается, - они кроются в технических проблемах», - рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей конкурсный управляющий МУП «Сервис» Владислав Лесников.

Кроме того, он отметил, что на предприятии уже давно существуют кадровые проблемы. «Из 22 человек рабочих станции в августе, еще до моего прихода, уволились 17. Сейчас 5 человек осталось работать на поселок Заплюсье и деревню Андромер. Грубо говоря, вести обслуживание тепловых систем по району некому. Это не я увольнял работников. Люди уходили, потому что с апреля им не выплачивали зарплату», - подчеркнул Владислав Лесников.

Он пояснил, что долг по зарплате перед рабочими в размере 1,5 миллиона рублей, который накопился с апреля, удалось погасить. Однако это не обеспечило приток новых сотрудников. «Не надо быть специалистом в сфере банкротства и экономики, чтобы понять, что никто не пойдет на предприятие работать ни инженером, ни слесарем-монтажником без гарантий оплаты труда. Из-за этого непосредственно в Плюссе нет ни одного работника. На станции физически некому работать. Нет штата работников и необходимой техники - предприятие не может оказывать услуги населению», - сказал Владислав Лесников.

Конкурсный управляющий добавил, что уже доносил всю изложенную информацию до надзорных органов - районной и областной прокуратуры, а также до представителей местной власти. Однако пока что это не принесло результатов.

«Ситуация игнорируется. Я объяснял в официальных письмах то, что это не нежелание управляющего как-то исправить ситуацию и не нежелание работать кредиторов дела по банкротству. Это физическая невозможность, состоявшийся факт. И все это понимают, но почему-то никаких конкретных вещей не предпринимают», - заключил Владислав Лесников.

В администрации Плюсского района комментировать ситуацию отказались.