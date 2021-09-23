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ЖКХ

Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

27.09.2021 16:46|ПсковКомментариев: 0

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 сентября.

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 сентября 2021 года

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП города Пскова «ПТС»

388 851 804,49

312 304 446,39

МУП «ЖКХ» Островского района

88 123 597,36

85 851 117,76

МП Псковского района «Коммунальные услуги»

77 550 045,69

76 910 065,42

Порховское МПТСиК

31 359 759,00

31 338 119,54

МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

38 280 509,53

38 103 567,69

МУП «Дновская теплоснабжающая организация»

23 080 906,19

22 488 174,83

МУП «Искра»

16 440 374,28

15 780 891,32

МП ЖКХ Дедовичского района

19 265 348,70

19 265 348,70

МУП «Невельские теплосети»

17 371 255,02

17 267 819,32

МУП «Тепловые сети» города Великие Луки

15 198 335,38

0

Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»

6 064 293,14

6 050 048,22
ОАО «Уют»

796 439,97

652 207,05

МУП «Палкинская ПМК»

5 175,90

0

ООО «А2 Энергия»

0

0

МП «Печорские теплосети»

2 798,71

0

МУП «Локнянское ЖКХ»

8 851,22

0
ООО «Теплый остров» 1 253 712,64 0
Теги: #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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