Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 сентября.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 сентября 2021 года
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП города Пскова «ПТС»
|
388 851 804,49
|
312 304 446,39
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
88 123 597,36
|
85 851 117,76
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
77 550 045,69
|
76 910 065,42
|
Порховское МПТСиК
|
31 359 759,00
|
31 338 119,54
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
38 280 509,53
|
38 103 567,69
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|
23 080 906,19
|
22 488 174,83
|
МУП «Искра»
|
16 440 374,28
|
15 780 891,32
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
19 265 348,70
|
19 265 348,70
|
МУП «Невельские теплосети»
|
17 371 255,02
|
17 267 819,32
|
МУП «Тепловые сети» города Великие Луки
|
15 198 335,38
|
0
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
6 064 293,14
|
6 050 048,22
|ОАО «Уют»
|
796 439,97
|
652 207,05
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
5 175,90
|
0
|
ООО «А2 Энергия»
|
0
|
0
|
МП «Печорские теплосети»
|
2 798,71
|
0
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
8 851,22
|
0
|ООО «Теплый остров»
|1 253 712,64
|0