ЖКХ

20-метровую дымовую трубу установили на одной из котельных в Пскове

20-метровую дымовую трубу установили на котельной, расположенной на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Котельная довольно молодая, мы постоянно наращиваем там мощность, устанавливаем дополнительные котлы. Вот и понадобилась установка новой трубы, так как диаметра старой уже не хватает для новых котлов», — объяснили в пресс-службе. Установкой трубы занималась ремонтная служба и ее начальник Владислав Белицкий.

«Сама труба тоже интересная. Это не просто цилиндр, стоящий вертикально. Это так называемая самонесущая металлическая труба. И причем многоствольная. Самонесущая она потому, что в конструкции присутствует так называемая ферма — металлическое сооружение из продольных и поперечных стержней, которое поддерживает дымоход в вертикальном положении. А многоствольная, потому что имеются две выводящие трубы. А еще она с изоляцией внутри. То есть, труба в трубе, а между ними слой изоляции. Так делают, чтобы избежать резкого охлаждения дымовых газов и образования внутри конденсата (ведь сама труба металлическая, хорошо проводит тепло), что приводит к ухудшению тяги и разъеданию стенок самой трубы», — добавили в ПТС.

Также на предприятии рассказали, что самая большая дымовая труба находится в Казахстане и ее высота составляет 420 метров. «ГРЭС, на которой она расположена, возведена на угольном разломе, и могла бы обеспечивать электроэнергией половину республики. В российских городах таких масштабных дымоходов не встретишь», — добавили в пресс-службе.