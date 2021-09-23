Жителей деревень в Гдовском районе предупредили об отключении электричества

О временном отключении электричества предупредили жителей деревень в Гдовском районе. Об этом пишет газета «Гдовская заря».
Ограничения связаны с ремонтными работами:
- 28 сентября из-за расчистки проводов Л-0,4 кВ ресурса не будет в деревнях Полна, Вейно, Озера (замена трансформатора);
- 29 сентября из-за установки опор электроэнергии не будет в деревне Лесная, в деревне Дуброво — замена проводов Л-0,4 кВ;
- 30 сентября в деревнях Партизанская, Кюровщина, Каменка временно не будет света из-за ТО ВЛ-0,4 кВ;
- 1 октября электроэнергию отключат в деревнях Добручи и Брод, где будет проводиться расчистка Л-0,4 кВ и установка опор.
Телефон для заявок: 8-800-220-0-220.