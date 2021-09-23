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ЖКХ

Игорь Максимов об отопительном сезоне: У нас не велосипед - сел и поехал

28.09.2021 15:22|ПсковКомментариев: 0

«Город может спать спокойно. Мы знаем, что делаем, как и делаем это качественно», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, комментируя начало отопительного сезона в областном центре.

Он напомнил, что решение о начале отопительного сезона в Пскове прошло в этом году «очень стремительно», и сотрудники предприятия начали этот процесс «практически с колес».

«Это наша работа, мы должны быть готовыми в любой момент начать свое дело, нужное людям. Но на будущее этого хотелось бы избежать и посоветовать тем, кто принимает такое решение, понимать, что у нас не велосипед — сел и поехал», - пояснил Игорь Максимов.

Чтобы запустить все системы отопления, по его словам, надо хотя бы три дня, а в Пскове для того, чтобы синхронно запустить 26 котельных, 92 тепловых пункта и обеспечить работу большой гидравлической системы в едином режиме, требуется 5 - 7 суток.

Что касается проблем, связанных со стартом отопительного сезона, они единичны и в основном находятся в компетенции управляющих компаний, отметил директор ПТС: «где-то не развоздушился стояк, где-то произошли порывы в момент запуска тепла». В то же время Игорь Максимов высказал мнение, что большое количество управляющих компаний негативно сказывается на качестве решения проблем ЖКХ.

«Псков уникален в этом плане — 1400 домов обслуживаются 150 управляющими компаниями, а 86 домов перешли на непосредственное управление. Чрезвычайно трудно таким объемом управлять. Может, это большая ошибка властей, что так "рассыпали" ЖКХ в части эксплуатации жилого фонда. Невозможно содержание жилья отдавать на откуп такого широкого рынка», - пояснил директор Псковских теплосетей.

По его мнению, когда в ведении управляющей компании находится большое количество домов, у нее появляются возможности для финансового оборота, содержания специалистов. «А когда дом сам собой управляет или управляйка управляет пятью домами, - считаю, что это кому-то отданные в кормление территории. Толка от этого не будет, исходя из финансово-хозяйственных соображений», - добавил гость студии.

Он также напомнил, что в этом году предприятие провело огромный объем работ по подготовке к отопительному сезону. Большая часть работ велась в непростых условиях сильной жары. «Но все свои задачи предприятие выполнило. Мы полностью подготовили свое хозяйство к зиме. Незначительные работы еще продолжаются - погода позволяет. Но в целом город может спать спокойно. Мы знаем, что делаем, как делаем и делаем это качественно», - заявил Игорь Максимов, добавив, что предприятие достаточно укомплектовано квалифицированными кадрами и имеет сильные профессиональные традиции.

«Коллектив у нас работоспособный и высококвалифицированный. Это создавалось многими поколениями работников ПТС, и сейчас за предприятие не стыдно. Это "соль земли", это коллектив, на который нынешние власти могут опереться. Мы не бизнесом занимаемся, а делаем нужное дело с пониманием задачи, собственных сил, и делаем это качественно», - подчеркнул Игорь Максимов.

Теги: #отопительный сезон #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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