Игорь Максимов об отопительном сезоне: У нас не велосипед - сел и поехал

«Город может спать спокойно. Мы знаем, что делаем, как и делаем это качественно», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, комментируя начало отопительного сезона в областном центре.
Он напомнил, что решение о начале отопительного сезона в Пскове прошло в этом году «очень стремительно», и сотрудники предприятия начали этот процесс «практически с колес».
Чтобы запустить все системы отопления, по его словам, надо хотя бы три дня, а в Пскове для того, чтобы синхронно запустить 26 котельных, 92 тепловых пункта и обеспечить работу большой гидравлической системы в едином режиме, требуется 5 - 7 суток.
Что касается проблем, связанных со стартом отопительного сезона, они единичны и в основном находятся в компетенции управляющих компаний, отметил директор ПТС: «где-то не развоздушился стояк, где-то произошли порывы в момент запуска тепла». В то же время Игорь Максимов высказал мнение, что большое количество управляющих компаний негативно сказывается на качестве решения проблем ЖКХ.
По его мнению, когда в ведении управляющей компании находится большое количество домов, у нее появляются возможности для финансового оборота, содержания специалистов. «А когда дом сам собой управляет или управляйка управляет пятью домами, - считаю, что это кому-то отданные в кормление территории. Толка от этого не будет, исходя из финансово-хозяйственных соображений», - добавил гость студии.
Он также напомнил, что в этом году предприятие провело огромный объем работ по подготовке к отопительному сезону. Большая часть работ велась в непростых условиях сильной жары. «Но все свои задачи предприятие выполнило. Мы полностью подготовили свое хозяйство к зиме. Незначительные работы еще продолжаются - погода позволяет. Но в целом город может спать спокойно. Мы знаем, что делаем, как делаем и делаем это качественно», - заявил Игорь Максимов, добавив, что предприятие достаточно укомплектовано квалифицированными кадрами и имеет сильные профессиональные традиции.
«Коллектив у нас работоспособный и высококвалифицированный. Это создавалось многими поколениями работников ПТС, и сейчас за предприятие не стыдно. Это "соль земли", это коллектив, на который нынешние власти могут опереться. Мы не бизнесом занимаемся, а делаем нужное дело с пониманием задачи, собственных сил, и делаем это качественно», - подчеркнул Игорь Максимов.