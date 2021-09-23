ЖКХ

Игорь Максимов - абонентам «Псковских теплосетей»: Платите вовремя, и все у вас будет хорошо

«Платите вовремя, и все у вас будет хорошо», - такой совет абонентам МП города Пскова «Псковские тепловые сети» дал директор предприятия Игорь Максимов, комментируя ситуацию с платежами физических и юридических лиц за потребленное тепло и горячую воду.

По его словам, в течение двух лет уровень оплаты за потребленный ресурс составляет 97%. «Остальные 2-3% - это элементы, которые ничего не платят, считая, что все им должны по жизни, - пояснил директор ПТС. - Мы долго и напряженно с этим боремся. Порядка 500 - 700 заявлений мы ежемесячно отправляем в мировой суд в целях принудительного взыскания долгов по оплате за тепло и горячую воду».

По-другому, отмечает Игорь Максимов, нельзя. «На кону благополучие целого города. За все годы накопилось 300 млн рублей долга управляющих компаний и населения. Это большие деньги и большая проблема для предприятия. Поэтому без сантиментов, понимая, что с деньгами всегда расставаться тяжело, мы занимаем жесткую позицию по отношению к неплательщикам, - подчеркнул гость студии. - В Пскове один из самых низких уровней платы за тепло и горячую воду, поэтому говорить о том, что это дорого и мы платить не будем, цинично. Это неверные лозунги и призывы».

Большой объем заявлений «Псковских тепловых сетей» о взыскании долгов проходит через региональное отделение УФССП. «Естественно, судебные приставы недовольны (большим объемом заявлений — ред.), но мы относимся к этому философски. Что делать, ребята, у каждого свой хлеб», - констатировал Игорь Максимов.

Он также напомнил, что «Псковские тепловые сети» становятся социально ориентированным предприятием и следуют слогану «Тепло нашего города». «Какого коммунальщика ни спроси в России, как дела — все плохо, тяжело. У нас другая парадигма жизни - мы занимаемся своим делом, ремеслом, любим и уважаем это дело и не грузим наших потребителей своими проблемами, понимая, что нам решать их самим. И мы их решаем, исходя из собственных возможностей и разумения. А потребителям говорим — не беспокойтесь. Платите вовремя — и все у вас будет хорошо», - заключил директор «Псковских тепловых сетей».