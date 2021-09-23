ЖКХ

«Газпром газораспределение Псков» повысил надежность газоснабжения на улице Лепешинского

«Газпром газораспределение Псков» заменил газорегуляторный пункт блочного типа (ГРПБ) на улице Лепешинского в областном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, новое современное оборудование имеет две линии редуцирования газа и оснащено системой телеметрии.

Модернизация ГРПБ повышает надежность газоснабжения абонентов, проживающих в 9 многоквартирных и 50 частных жилых домах. Расчетный срок службы установленного оборудования – не менее 40 лет.

«План капитального ремонта 2021 года компанией выполнен на 100%. Новое оборудование существенно сокращает расходы организации на его техническое обслуживание в дальнейшем. В следующем году мы продолжим работу по ликвидации газовых колодцев, реконструкции газораспределительных пунктов», – отметил заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Афанасьев.