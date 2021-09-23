ЖКХ

Большинству участников опроса ПЛН безразлично, сделают ли тарифы на ЖКХ экономически обоснованными

Большинству опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (41,43%) безразлично, сделают ли тарифы на ЖКХ экономически обоснованными. Это следует из опроса, в котором принял участие 391 человек.

Подавляющее большинство респондентов указало, что они не платили и не будут платить за ЖКУ.

Не поддерживают инициативу сделать тарифы на ЖКХ экономически обоснованными более 34% респондентов. Почти 3% читателей согласились с ними и указали, что это только усилит рост долгов за ЖКУ.

Почти 10% человек, принявших участие в опросе, считают логичным платить столько, сколько потребляют.

Поддержали указанное предложение около 12% респондентов.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Одобряете ли вы введение новых ограничений из-за коронавируса в Псковской области?».