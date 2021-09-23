ЖКХ

Телефон диспетчерской службы «Экопрома» изменился в шести районах Псковской области

Телефон диспетчерской службы регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «Экопром» — изменился в шести районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«С 1 октября меняется телефонный номер диспетчерской службы Порховского, Дедовичского, Дновского, Пушкиногорского, Новоржевского, Локнянского районов», - говорится в сообщении.

По всем вопросам, связанным с обращением с ТКО, жителям указанных районов следует обращаться по телефону +7(8112)20-17-99.