ЖКХ

Илососную машину приобрел псковский «Горводоканал»

Комбинированную илососную машину ТКМ-621 приобрело муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Новое приобретение для транспортной базы Горводоканала – это новые возможности и еще один шаг в модернизации технологических процессов нашего предприятия! Комбинированная илососная машина ТКМ-621 предназначена для откачки канализационных вод, содержащих крупные механические загрязнения (отходы текстиля, средства личной гигиены, пластик и так далее) из коллекторов, колодцев и камер системы водоотведения. Благодаря высокопроизводительному насосно-вакуумному оборудованию итальянского производства, осадок сточных вод и ил могут откачиваться с глубины до 15 метров, что под силу не каждой спецмашине предприятия», - говорится в сообщении.

Для откачки слежавшегося и особо плотного осадка одновременно с промывкой предусмотрен режим размыва отложений, а для работы в условиях низких температур машина оборудована системой подогрева емкостей, насосов и рукавов.

«Работаем, развиваемся и стремимся сделать жизнь горожан максимально комфортной», - резюмировали в «Горводоканале».