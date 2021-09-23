Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-11 детских секций в Пскове
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
псков лучший кофе
рейдерский захват
«Вечевой орден» первый во всём
Новый язык с нуля
Узловой город ЛОНГРИД
Грибная лихорадка Безопасно
Правила безопасности с газовым оборудованием
как стать завучем
Телефон прямого эфира 56-73-72
Стоять на месте Если вы потерялись
 
 
 
ещё ЖКХ 23.09.2021 17:021 В Писковичах не справляются с заявками на развоздушивание систем отопления 05.10.2021 19:350 Жители Псковской области задолжали предприятиям ЖКХ более миллиарда рублей 05.10.2021 16:030 Илососную машину приобрел псковский «Горводоканал» 04.10.2021 17:060 Телефон диспетчерской службы «Экопрома» изменился в шести районах Псковской области 04.10.2021 15:440 Большинству участников опроса ПЛН безразлично, сделают ли тарифы на ЖКХ экономически обоснованными 02.10.2021 16:225 «Псковэнергосбыт» начнет начислять должникам пени
 
 
 
Самое популярное 02.10.2021 08:0420 Полиция задержала хулиганов, разгромивших Финский парк в Пскове 04.10.2021 16:3110 Новый автобусный маршрут связал три крупных района Пскова 03.10.2021 10:474 Псковичам разъяснили, какие сведения не следует сообщать при переписи населения 05.10.2021 11:567 С космодрома Байконур стартовала ракета с Юлией Пересильд 05.10.2021 14:577 Псковичей предупредили о транспортном коллапсе в связи с ремонтом Троицкого моста
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Жители Псковской области задолжали предприятиям ЖКХ более миллиарда рублей

05.10.2021 19:35|ПсковКомментариев: 0

Общая дебиторская задолженность перед предприятиями ЖКХ в Псковской области составляет почти 1,8 млрд рублей. Из них 1,1 млрд рублей — это долги населения, порядка 165 млн рублей — Минобороны, а оставшееся — это, в основном, муниципальные учреждения образования и здравоохранения. Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ, в свою очередь, составляет более 1,2 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 5 октября, провел совещание по вопросу платежной дисциплины в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, руководство профильных комитетов и подведомственных организаций, представители регионального управления Федеральной службы судебных приставов, а также главы районов в режиме видеоконференцсвязи. 

Василий Осипов проинформировал о распределении сумм задолженностей по категориям. Так, региональный долг за природный газ составляет порядка 700 млн рублей. В этой части в верхних строках неплательщиков отмечены Островский, Дновский, Дедовичский и Новосокольнический районы. Размер задолженности за электроэнергию — более 300 млн рублей. Антилидерами в этом списке выступают предприятия Пустошкинского и Новоржевского районов. За уголь Псковская область задолжала около 80 млн рублей, крупнейшим должником отмечен Невельский район.

Хорошие показатели по платежам, отметил Василий Осипов, зафиксированы в Псковском, Великолукском, Локнянском и Себежском районах.

Глава региона обозначил тему платежной дисциплины в сфере ЖКХ стратегической, поскольку высокая задолженность, по его словам, оказывает серьезное давление на областной и муниципальные бюджеты. «Кроме этого, отсутствие платежеспособности предприятий не позволяет в полной мере использовать все механизмы для модернизации инфраструктуры. Прежде всего, это касается сотрудничества с Фондом содействия реформированию ЖКХ», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что в условиях подготовки региона к зиме наличие задолженностей становится серьезной проблемой, с которой главы районов систематически обращаются за поддержкой в администрацию области.

«Мы видим, что целый ряд муниципалитетов не выстроил адекватную работу по ликвидации или снижению задолженности. Единичные исключения — Бежаницкий и Дновский районы», — рассказал Михаил Ведерников и поблагодарил глав обозначенных районов за системную работу с населением и помощь своим предприятиям в частичной выплате долгов.

Вместе с тем глава региона обратил внимание, что руководство большинства муниципалитетов использует только один механизм — попросить денег у регионального центра. «У нас сложилась практика прямого шантажа в период подготовки к отопительному сезону. Главы говорят: либо вы нам поможете, либо мы не сможем подготовиться и получить паспорт готовности. Это тупиковый путь, ситуацию надо менять. Прежде всего необходимо наладить порядок в своей зоне ответственности», — подчеркнул губернатор и выразил готовность оказывать содействие в этой работе при условии принятия со стороны муниципалитетов исчерпывающих мер.

Кроме того, Михаил Ведерников указал на необходимость диалога с учреждениями федерального подчинения. Речь, в частности, идет о министерстве обороны. Речь также шла о важности постоянной межведомственной работы с населением с использованием в работе всех имеющихся механизмов судебного и досудебного разбирательств.

В продолжение совещания были заслушаны доклады глав ряда районов области о работе, которая ведется в муниципалитетах с населением и предприятиями в части уменьшения задолженностей в сфере ЖКХ. Со своими предложениями выступили также председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова, генеральный директор АО «Псковские коммунальные системы» Андрей Верховский и врио руководителя управления ФССП по Псковской области — капитан внутренней службы Елена Елисеева. Затем участники совещания обсудили предложения коллег.

Губернатор акцентировал внимание глав районов на том, что задолженность муниципалитета в сфере ЖКХ — это личная ответственность каждого главы. «Необходимо навести порядок в этой сфере, иначе мы не сможем двигаться вперед в части модернизации», — отметил губернатор и напомнил о позитивном опыте участия региона в социальных программах Фонда ЖКХ и Газпрома, а также о том, что регион попросил президента РФ поддержать программу модернизации электросетевого комплекса Псковской области.

Теги: #ЖКХ #Псковская область #должник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение новых ограничений из-за коронавируса в Псковской области?
В опросе приняло участие 167 человек
05.10.2021, 20:500 Мужчина погиб на охоте в Плюсском районе 05.10.2021, 20:450 Минтруд предложил упростить трудоустройство подростков программистами и дизайнерами 05.10.2021, 20:250 Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков «Спутником V» 05.10.2021, 20:050 Преподаватели великолукского колледжа стали одними из 5000 мастеров Ворлдскиллс
05.10.2021, 19:520 Великолучанин завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по панкратиону 05.10.2021, 19:350 Жители Псковской области задолжали предприятиям ЖКХ более миллиарда рублей 05.10.2021, 19:150 Псковичка Юлия Пересильд поделилась впечатлениями от полета в космос с борта МКС 05.10.2021, 18:550 Анна Кузыченко о переходе на дистанционное обучение и фейках о захвате псковских школ
05.10.2021, 18:430 В России предложили упростить наем подростков для некоторых работ 05.10.2021, 18:220 Иранцев осудили за попытку пересечь границу в Псковской области 05.10.2021, 18:210 Александра Борисова рассматривают на должность замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме 05.10.2021, 18:103 Псковский губернатор дал ряд поручений по итогам общения с руководством инфекционки
05.10.2021, 18:080 Псковичей призвали оперативно сообщать об актах вандализма 05.10.2021, 18:014 Несколько беременных псковичек тяжело больны коронавирусом 05.10.2021, 17:490 Сбер предоставит зарплатным клиентам подписку «СберПрайм» за 1 рубль 05.10.2021, 17:410 Псковичей приглашают на выставку текстильного коллажа
05.10.2021, 17:250 Пять улиц отремонтировали в Печорском районе в рамка нацпроекта 05.10.2021, 17:080 Псковские курсанты приняли участие в акции «Дорогами искупления» 05.10.2021, 16:481 Штраф назначили школьнику в Пскове за фейк о вооруженном нападении 05.10.2021, 16:400 В Псковской области задержали двух иностранцев за попытку нарушить запрет на въезд в Россию
05.10.2021, 16:350 Дети в Опочецком районе четвертую неделю не могут попасть в школу 05.10.2021, 16:306 Сладкий и горький: где в Пскове варят вкусный кофе? ЛОНГРИД 05.10.2021, 16:270 Промсвязьбанк повышает доход по пенсионным картам 05.10.2021, 16:194 Борис Елкин: Сажать надо больше, чем срубаем
05.10.2021, 16:155 Голикова заявила о необходимости вакцинировать от COVID-19 почти 40 млн россиян 05.10.2021, 16:120 Стали известны обстоятельства смертельного наезда на польский «Гелендваген» под Опочкой 05.10.2021, 16:030 Илососную машину приобрел псковский «Горводоканал» 05.10.2021, 15:587 Областной комитет по экономическому развитию закупает более 200 спальных мешков
05.10.2021, 15:420 С 9 октября дачные автобусы в Пскове перейдут на осеннее расписание 05.10.2021, 15:371 Корабль с Юлией Пересильд пристыковался к МКС 05.10.2021, 15:284 Новый светофор на Октябрьском проспекте будет работать в унисон с соседним 05.10.2021, 15:241 Анна Кузыченко анонсировала яркое событие в начале следующего учебного года
05.10.2021, 15:180 Владимир Путин объявил 2023-й Годом учителя 05.10.2021, 15:073 Три школы в Псковской области закрылись на карантин 05.10.2021, 15:050 Прощание с Миррой Горской пройдет на кладбище «Орлецы-2» 6 октября 05.10.2021, 14:590 Путин рассчитывает, что учителей избавят от работы с документацией
05.10.2021, 14:577 Псковичей предупредили о транспортном коллапсе в связи с ремонтом Троицкого моста 05.10.2021, 14:520 День без осадков ожидается в Псковской области 6 октября 05.10.2021, 14:504 В Латвии могут ввести режим ЧС из-за COVID-19 05.10.2021, 14:480 Борис Елкин рассказал о ходе ремонта в Псковском техническом лицее. ФОТО
05.10.2021, 14:460 Около 200 кубометров бетона потратили на укрепление основания башни Снетогорского монастыря 05.10.2021, 14:450 Председатель облсовпрофа: День учителя всегда был всенародным праздником 05.10.2021, 14:351 «Эхономика»: Как новый сити-менеджер будет управлять Псковом? ВИДЕО 05.10.2021, 14:281 Космос как предчувствие
05.10.2021, 14:091 В новой школе на улице Юбилейной оборудуют кабинет для обучения детей с ОВЗ 05.10.2021, 13:5810 Песков назвал причину рекордной суточной смертности от COVID-19 в России 05.10.2021, 13:530 Михаил Ведерников и Паскаль Сливански почтили память павших воинов 05.10.2021, 13:354 Псковские археологи добрались до предматериковых отложений
05.10.2021, 13:230 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 05.10.2021, 13:195 Псковичам объяснили, почему в дежурных классах не проводят уроки 05.10.2021, 13:120 Определены даты конкурса на замещение должности главы администрации Пскова 05.10.2021, 13:090 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Борисом Елкиным
05.10.2021, 13:060 Более 4,5 миллионов рублей перевели мошенникам псковички 05.10.2021, 12:591 Вступило в силу решение суда о признании геноцидом зверств фашистов в Псковской области 05.10.2021, 12:502 Стационар великолукской больницы перепрофилируют для лечения COVID-19 05.10.2021, 12:341 Невельская прокуратура помогла сироте получить квартиру
05.10.2021, 12:260 Фальшивку обнаружили в выручке псковского магазина 05.10.2021, 12:152 Депутат Александр Козловский поздравил свою первую учительницу 05.10.2021, 12:081 Радиостанции не будут вещать в Пскове несколько часов 5 и 7 октября 05.10.2021, 11:5916 Псковичам объяснили необходимость введения недельной «дистанционки» в школах
05.10.2021, 11:567 С космодрома Байконур стартовала ракета с Юлией Пересильд 05.10.2021, 11:530 Ввоз сигарет на 9 миллионов рублей пресекли псковские таможенники 05.10.2021, 11:490 Пострадавшая в ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове получила ушиб крестца 05.10.2021, 11:472 Псковский губернатор поздравил учителей с праздником и пожелал новых открытий
05.10.2021, 11:432 В Псковской области продолжает расти число жертв коронавируса 05.10.2021, 11:380 Два ВАЗа с пьяными водителями остановили псковские полицейские 05.10.2021, 11:313 «Эхономика»: Как новый сити-менеджер будет управлять Псковом? 05.10.2021, 11:160 Псковские астрономы сняли Юпитер на видео
05.10.2021, 11:121 Новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Псковскую область 05.10.2021, 11:110 Борис Елкин пожелал учителям неиссякаемой энергии 05.10.2021, 11:100 В Псковской области сотрудникам предприятия-банкрота выплатили долги по зарплате 05.10.2021, 11:040 Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи со смертью Мирры Горской
05.10.2021, 11:011 Почти 200 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 05.10.2021, 10:590 Медведь разгромил пасеку в Куньинском районе. ФОТО 05.10.2021, 10:560 Борец из Псковской области стал призером кубка России по ММА 05.10.2021, 10:530 Псковские росгвардейцы изъяли у охотника карабин и патроны
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru