ЖКХ

Жители Псковской области задолжали предприятиям ЖКХ более миллиарда рублей

Общая дебиторская задолженность перед предприятиями ЖКХ в Псковской области составляет почти 1,8 млрд рублей. Из них 1,1 млрд рублей — это долги населения, порядка 165 млн рублей — Минобороны, а оставшееся — это, в основном, муниципальные учреждения образования и здравоохранения. Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ, в свою очередь, составляет более 1,2 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 5 октября, провел совещание по вопросу платежной дисциплины в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, руководство профильных комитетов и подведомственных организаций, представители регионального управления Федеральной службы судебных приставов, а также главы районов в режиме видеоконференцсвязи.

Василий Осипов проинформировал о распределении сумм задолженностей по категориям. Так, региональный долг за природный газ составляет порядка 700 млн рублей. В этой части в верхних строках неплательщиков отмечены Островский, Дновский, Дедовичский и Новосокольнический районы. Размер задолженности за электроэнергию — более 300 млн рублей. Антилидерами в этом списке выступают предприятия Пустошкинского и Новоржевского районов. За уголь Псковская область задолжала около 80 млн рублей, крупнейшим должником отмечен Невельский район.

Хорошие показатели по платежам, отметил Василий Осипов, зафиксированы в Псковском, Великолукском, Локнянском и Себежском районах.

Глава региона обозначил тему платежной дисциплины в сфере ЖКХ стратегической, поскольку высокая задолженность, по его словам, оказывает серьезное давление на областной и муниципальные бюджеты. «Кроме этого, отсутствие платежеспособности предприятий не позволяет в полной мере использовать все механизмы для модернизации инфраструктуры. Прежде всего, это касается сотрудничества с Фондом содействия реформированию ЖКХ», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что в условиях подготовки региона к зиме наличие задолженностей становится серьезной проблемой, с которой главы районов систематически обращаются за поддержкой в администрацию области.

«Мы видим, что целый ряд муниципалитетов не выстроил адекватную работу по ликвидации или снижению задолженности. Единичные исключения — Бежаницкий и Дновский районы», — рассказал Михаил Ведерников и поблагодарил глав обозначенных районов за системную работу с населением и помощь своим предприятиям в частичной выплате долгов.

Вместе с тем глава региона обратил внимание, что руководство большинства муниципалитетов использует только один механизм — попросить денег у регионального центра. «У нас сложилась практика прямого шантажа в период подготовки к отопительному сезону. Главы говорят: либо вы нам поможете, либо мы не сможем подготовиться и получить паспорт готовности. Это тупиковый путь, ситуацию надо менять. Прежде всего необходимо наладить порядок в своей зоне ответственности», — подчеркнул губернатор и выразил готовность оказывать содействие в этой работе при условии принятия со стороны муниципалитетов исчерпывающих мер.

Кроме того, Михаил Ведерников указал на необходимость диалога с учреждениями федерального подчинения. Речь, в частности, идет о министерстве обороны. Речь также шла о важности постоянной межведомственной работы с населением с использованием в работе всех имеющихся механизмов судебного и досудебного разбирательств.

В продолжение совещания были заслушаны доклады глав ряда районов области о работе, которая ведется в муниципалитетах с населением и предприятиями в части уменьшения задолженностей в сфере ЖКХ. Со своими предложениями выступили также председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова, генеральный директор АО «Псковские коммунальные системы» Андрей Верховский и врио руководителя управления ФССП по Псковской области — капитан внутренней службы Елена Елисеева. Затем участники совещания обсудили предложения коллег.

Губернатор акцентировал внимание глав районов на том, что задолженность муниципалитета в сфере ЖКХ — это личная ответственность каждого главы. «Необходимо навести порядок в этой сфере, иначе мы не сможем двигаться вперед в части модернизации», — отметил губернатор и напомнил о позитивном опыте участия региона в социальных программах Фонда ЖКХ и Газпрома, а также о том, что регион попросил президента РФ поддержать программу модернизации электросетевого комплекса Псковской области.