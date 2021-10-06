ЖКХ

Сотрудники «Псковских тепловых сетей» заявили о готовности справиться с любой ситуацией

Временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин оценил оснащение муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, сегодня в ПТС провели комплекс мероприятий, посвященных работе в чрезвычайных ситуациях.

«Борис Андреевич впервые посетил наше предприятие. Он, можно сказать, своими глазами смог увидеть и самостоятельно оценить уровень оснащения самого предприятия и каждого его структурного подразделения. Не обошли вниманием и сами производственные мощности (посетили цех изоляции и слесарную мастерскую), заглянули даже на котельную №1, где Борису Андреевичу показали новый сетевой насос и центр управления тремя котельными (Районная, Маргелова и №20)», - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники предприятия доказали на практике, что готовы принять любые вызовы и справиться с любой поставленной задачей, подчеркнули в пресс-службе.

«За ходом мероприятий наблюдали сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области. Все присутствующие остались довольны уровнем подготовки наших коллег», - отметили в ПТС.

«Наши сотрудники являются профессионалами своего дела, и доказывать им это приходится каждый день. Но мы всегда в них уверены и точно знаем, что, приложив максимум усилий, они справятся с любой ситуацией, даже чрезвычайной», - резюмировали в пресс-службе.