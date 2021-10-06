ЖКХ

Псковская управляющая компания «выдумала» аварию на сетях Горводоканала

Псковская управляющая компания - ООО «ЖС 13» («Жилстандарт») - «выдумала» аварию на сетях муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Уважаемые жители домов, находящихся под управлением ООО "ЖС 13" ("Жилстандарт"). МП города Пскова "Горводоканал" информирует, что вышеуказанная управляющая компания доводит недостоверную информацию об аварийной ситуации на сетях "Горводоканала", приведшей к затоплению котельной, расположенной по адресу: улица Народная, дом 33, которая грозит прекращением подачи отопления в жилые дома. Официально информируем вас, что на сетях, находящихся в хозяйственном ведении нашего предприятия, аварийные ситуации отсутствуют», - говорится в сообщении.

«К сожалению, руководство ООО "ЖС 13" ("Жилстандарт"), не владея достоверной информацией, вводит в заблуждение жильцов микрорайона», - добавили в «Горводоканале».