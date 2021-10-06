ЖКХ

Квитанции с ошибкой могут найти в почтовых ящиках жители Псковской области

Филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) просит жителей Псковской области внимательно оплачивать квитанции за услугу по обращению с ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора.

В результате технической ошибки в квитанции по обращению с ТКО указано АО «ПКС». Сейчас ошибка устранена, выпустили новые квитанции.

«Просим быть более внимательными при оплате квитанций за услугу по обращению с ТКО и приносим свои извинения за возникшие неудобства», - добавили в пресс-службе регионального оператора.