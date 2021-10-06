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Регионам пригрозили «инструментами понуждения» за срыв мусорной реформы

Только половина российских регионов из 85 субъектов могут завершить реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая началась в 2019 году, к 2024 году. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на Российском экологическом форуме, который состоялся во вторник, 12 октября, сообщает РБК.

Остальным регионам удастся завершить реформу к к 2030 году, добавила она.

«Ситуация в стране неоднородная. Выделили с коллегами из "Российского экологического оператора" 13 регионов-лидеров», — сказала вице-премьер. При оценке регионов учитывались вклад в создание экономики замкнутого цикла, выполнение показателей нацпроекта «Экология», охват населения раздельным сбором отходов, бесперебойность оказания услуг, уровень удовлетворенности населения, образовательно-просветительская и разъяснительная работа.

По словам Виктории Абрамченко, лидерами по реализации мусорной реформы являются Астраханская, Калининградская, Курская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Тюменская и Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный округ.

Абрамченко поручала Минприроды и «Российскому экологическому оператору» (РЭО) к 27 сентября предоставить данные для рейтинга эффективности реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионах. Глава РЭО Денис Буцаев тогда пояснял, что речь идет о «зеленом» рейтинге — рейтинге экологической ответственности региональных властей и бизнеса, связанном с эффективностью обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По его словам, ранее никто не ранжировал регионы по таким «зеленым» показателям.

«Что касается регионов-лидеров, мы подготавливаем сейчас дополнительные стимулирующие меры, чтобы региональные команды и регионы в целом получили дополнительную поддержку из федерального центра», — говорит теперь Абрамченко. Этот рейтинг уже обсудили с комиссией Госсовета по экологии и природным ресурсам, главой этой комиссии и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. «Поддержку нашли, и соответствующие документы, которые оформят региональный рейтинг по завершении реформы, в скором времени подготовим», — добавила она.

«По остальным субъектам России, которые пока в зоне риска, мы с коллегами сейчас вырабатываем отдельные инструменты помощи и где-то даже понуждения», — подчеркнула вице-премьер.

Напомним, реформа по обращению с ТКО стартовала в 2019 году. Ее цель — решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Необходимо сократить захоронение отходов на полигонах с текущих 94 до 50% от образования к 2030 году, построить инфраструктуру для их сортировки и переработки, внедрить раздельный сбор отходов.

В большинстве регионов выбраны региональные операторы, установлены тарифы на вывоз отходов. В мусорную реформу пока не вступили Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, которые получили отсрочку до начала 2022 года в целях подготовки инфраструктуры и выбора региональных операторов.