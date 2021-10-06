ЖКХ

Сети теплоснабжения меняют на улице Звездной в Пскове

Сети теплоснабжения меняют на улице Звездной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Как вы знаете и видите, в этом году город практически весь перекопан – делают дороги. И это хорошо. В последнее время за них очень серьезно взялись. Конечно, передвигаться стало проблематично, и люди начали на это жаловаться. Вы можете сказать, что делать можно не все сразу, а постепенно. А вот нельзя. Ведь на ремонт дорог выделяются на год деньги из Москвы – и, будьте добры, их использовать, а если за год не успели – будьте добры, вернуть обратно. А на следующий год их могут и не дать. Вот так у нас устроено, поэтому и делают по максимуму. Но в основном работают на Завеличье, а про Запсковье, вроде как, и забыли. На самом деле, никто ничего не забыл. Улица Леона Поземского, действительно, перекрыта, но на это есть свои причины, еще не окончены археологические изыскания. В планах - ремонт главной улицы Труда, а пока делают улицы Новоселов и Звездную», - рассказали в ПТС.

В настоящее время бригада участка №6 работает на улице Звездной, у дома № 3. «Да, тоже раскопка параллельно с ремонтом дороги и тротуаров. Не надо будет впоследствии ломать новый асфальт тротуара. А ломать пришлось бы, так как трубы там совсем не новые. И хоть жилых домов на этой трассе нет, отопление идет на несколько организаций и гаражи», - заметили в пресс-службе.

Ранее эти здания принадлежали предприятию. «Здесь находилась одна из котельных – "Романово-3". Вообще, в том районе находились три наших котельных: "Романово-1" на улице Новоселов, дом №1, теперь там располагается участок №6; через дорогу - "Романово-2" на улице Новоселов, дом №30, и "Романово-3" на улице Звездной, дом №3. Все они были закрыты после принятия на обслуживание сетей от котельной СВПУ», - напомнили в ПТС.

Поскольку там была котельная, то и диаметр труб составлял около 300 миллиметров.

«А когда котельные закрыли, то нужды в таком большом диаметре уже не было, поэтому при наладке режимов было решено заменить трассу к бывшей котельной. А для того, чтобы не вырезать и не вытаскивать старую трубу, внутрь ее просто протащили новую, меньшего диаметра. Но время летит, пришла пора и их поменять, и очень кстати, раз идет ремонт дороги и тротуаров», - добавили в ПТС.