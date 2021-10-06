Сети теплоснабжения меняют на улице Звездной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».
В настоящее время бригада участка №6 работает на улице Звездной, у дома № 3. «Да, тоже раскопка параллельно с ремонтом дороги и тротуаров. Не надо будет впоследствии ломать новый асфальт тротуара. А ломать пришлось бы, так как трубы там совсем не новые. И хоть жилых домов на этой трассе нет, отопление идет на несколько организаций и гаражи», - заметили в пресс-службе.
Ранее эти здания принадлежали предприятию. «Здесь находилась одна из котельных – "Романово-3". Вообще, в том районе находились три наших котельных: "Романово-1" на улице Новоселов, дом №1, теперь там располагается участок №6; через дорогу - "Романово-2" на улице Новоселов, дом №30, и "Романово-3" на улице Звездной, дом №3. Все они были закрыты после принятия на обслуживание сетей от котельной СВПУ», - напомнили в ПТС.
Поскольку там была котельная, то и диаметр труб составлял около 300 миллиметров.
«А когда котельные закрыли, то нужды в таком большом диаметре уже не было, поэтому при наладке режимов было решено заменить трассу к бывшей котельной. А для того, чтобы не вырезать и не вытаскивать старую трубу, внутрь ее просто протащили новую, меньшего диаметра. Но время летит, пришла пора и их поменять, и очень кстати, раз идет ремонт дороги и тротуаров», - добавили в ПТС.