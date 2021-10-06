Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
обновленная ипотека
Новый язык с нуля
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Узловой город ЛОНГРИД
ТОП-11 детских секций в Пскове
псков лучший кофе
Время платить по счетам
«Вечевой орден» первый во всём
рейдерский захват
Грибная лихорадка Безопасно
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
Стоять на месте Если вы потерялись
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё ЖКХ 06.10.2021 17:250 Псковская управляющая компания «выдумала» аварию на сетях Горводоканала 14.10.2021 10:500 Сети теплоснабжения меняют на улице Звездной в Пскове 14.10.2021 08:450 Срок хранения квитанций об оплате ЖКХ назвали россиянам 13.10.2021 22:260 На некоторых улицах в Себеже отключат водоснабжение 13.10.2021 16:191 Юлия Пожидаева надеется на помощь Бориса Елкина в ремонте проблемного двора 13.10.2021 13:370 Недостающие документы на догазификацию просят предоставить псковичей
 
 
 
Самое популярное 10.10.2021 19:018 Молодой человек упал с моста Александра Невского в Пскове 08.10.2021 16:0148 Определен список мест в Псковской области, куда не пустят непривитых 10.10.2021 17:336 Девочка спрыгнула с Ольгинского моста в Пскове 07.10.2021 20:3116 Более 100 сотрудников псковского медучреждения незаконно отстранили от работы за отказ вакцинироваться 08.10.2021 07:326 Власти Псковской области пересмотрят антиковидные ограничения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Сети теплоснабжения меняют на улице Звездной в Пскове

14.10.2021 10:50|ПсковКомментариев: 0

Сети теплоснабжения меняют на улице Звездной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Как вы знаете и видите, в этом году город практически весь перекопан – делают дороги. И это хорошо. В последнее время за них очень серьезно взялись. Конечно, передвигаться стало проблематично, и люди начали на это жаловаться. Вы можете сказать, что делать можно не все сразу, а постепенно. А вот нельзя. Ведь на ремонт дорог выделяются на год деньги из Москвы – и, будьте добры, их использовать, а если за год не успели – будьте добры, вернуть обратно. А на следующий год их могут и не дать. Вот так у нас устроено, поэтому и делают по максимуму. Но в основном работают на Завеличье, а про Запсковье, вроде как, и забыли. На самом деле, никто ничего не забыл. Улица Леона Поземского, действительно, перекрыта, но на это есть свои причины, еще не окончены археологические изыскания. В планах - ремонт главной улицы Труда, а пока делают улицы Новоселов и Звездную», - рассказали в ПТС.

В настоящее время бригада участка №6 работает на улице Звездной, у дома № 3. «Да, тоже раскопка параллельно с ремонтом дороги и тротуаров. Не надо будет впоследствии ломать новый асфальт тротуара. А ломать пришлось бы, так как трубы там совсем не новые. И хоть жилых домов на этой трассе нет, отопление идет на несколько организаций и гаражи», - заметили в пресс-службе.

Ранее эти здания принадлежали предприятию. «Здесь находилась одна из котельных – "Романово-3". Вообще, в том районе находились три наших котельных: "Романово-1" на улице Новоселов, дом №1, теперь там располагается участок №6; через дорогу - "Романово-2" на улице Новоселов, дом №30, и "Романово-3" на улице Звездной, дом №3. Все они были закрыты после принятия на обслуживание сетей от котельной СВПУ», - напомнили в ПТС.

Поскольку там была котельная, то и диаметр труб составлял около 300 миллиметров.

«А когда котельные закрыли, то нужды в таком большом диаметре уже не было, поэтому при наладке режимов было решено заменить трассу к бывшей котельной. А для того, чтобы не вырезать и не вытаскивать старую трубу, внутрь ее просто протащили новую, меньшего диаметра. Но время летит, пришла пора и их поменять, и очень кстати, раз идет ремонт дороги и тротуаров», - добавили в ПТС.

Теги: #ЖКХ #псков #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение в Псковской области QR-кодов для посещения мест отдыха и общепита?
В опросе приняло участие 354 человека
14.10.2021, 11:070 Интерактив: Начальник в чистом кабинете, а мы - в пыли 14.10.2021, 11:040 Общественный совет появится при комитете по культуре Псковской области 14.10.2021, 10:590 Гости отобрали ружье у жителя Новосокольнического района 14.10.2021, 10:580 Великолукский поэт получил премию во Франции
14.10.2021, 10:540 «Беседка»: Как в массовом сознании воспринимаются новые COVID-ограничения? 14.10.2021, 10:500 Сети теплоснабжения меняют на улице Звездной в Пскове 14.10.2021, 10:440 Суд подтвердил правоту псковского УФАС в деле об аукционе на ремонт невельской больницы 14.10.2021, 10:340 Гидроизоляционные работы проведут на трибунах стадиона «Локомотив»
14.10.2021, 10:211 За срыв сроков строительства соцгородка под Псковом оштрафовали подрядчика 14.10.2021, 10:092 Псковский врач призвала коллег делать прививки от COVID-19 без длинных ногтей 14.10.2021, 09:553 В Пскове разыскивают более 500 уклонистов от срочной военной службы 14.10.2021, 09:510 Более 100 нарушений закона об охране атмосферного воздуха выявили в Псковской области
14.10.2021, 09:380 В Белоруссии введут уголовную ответственность для подписчиков экстремистских Telegram-каналов 14.10.2021, 09:280 Сквозь землю, или Археологические раскопки в Пскове. ФОТО 14.10.2021, 09:240 Сбивший девочку в Бежаницах водитель ВАЗа был трезв. ФОТО 14.10.2021, 09:160 Иммунолог предупредил об опасности опавшей листвы
14.10.2021, 09:000 Россияне стали чаще покупать страховку от укусов клеща 14.10.2021, 08:450 Срок хранения квитанций об оплате ЖКХ назвали россиянам 14.10.2021, 08:301 Эксперты рассказали, в какой сфере проще всего найти работу в Псковской области 14.10.2021, 08:150 Ученые установили длительность естественного иммунитета у переболевших коронавирусом
14.10.2021, 08:000 Заключительный в этом году концерт органной музыки состоится в Печорах 22 октября 14.10.2021, 07:451 Российских школьников хотят проверить на склонность к насилию 14.10.2021, 07:307 Псковичам запретили ходить в планетарий без QR-кода 14.10.2021, 07:151 Россиян могут лишить права выбирать управляющую домом компанию
14.10.2021, 07:003 Владимир Путин пока не решил баллотироваться на пост президента в 2024 году 13.10.2021, 22:551 Клиенты Tele2 смогут пользоваться подпиской «Яндекс Плюс» два месяца бесплатно 13.10.2021, 22:431 Штат переписчиков в Псковской области вакцинирован на 60% 13.10.2021, 22:260 На некоторых улицах в Себеже отключат водоснабжение
13.10.2021, 22:100 В гдовской деревне отремонтировали деревянный мост 13.10.2021, 21:570 Псковская инфекционка разыграла сертификаты на медуслуги 13.10.2021, 21:170 В Бежаницах автомобиль наехал на двухлетнюю девочку 13.10.2021, 20:483 Командование ВДВ поощрит отличившегося при спасении девочки в Пскове офицера
13.10.2021, 20:192 Путин заявил о «каждом втором» с иностранным паспортом на «Эхе Москвы» 13.10.2021, 19:421 Полиция ждет сообщений о мигрантах в Псковском районе 13.10.2021, 19:193 Путин: Навальный находится в тюрьме не за свою политическую деятельность 13.10.2021, 18:520 Директор псковского госархива участвует в научной конференции в Москве
13.10.2021, 18:140 В Пскове подготовят предложения по развитию художественной школы 13.10.2021, 18:010 Верховный суд не разрешил россиянам держать дома лис 13.10.2021, 17:572 Псковичей приглашают на службу в ОМОН и обещают соцгарантии 13.10.2021, 17:500 В Москве задержали открывшего стрельбу у школы молодого человека
13.10.2021, 17:450 Благодаря прокуратуре инвалид получил квартиру в Новоржевском районе 13.10.2021, 17:350 Автобус столкнулся с автомобилем на Крестовском путепроводе в Пскове 13.10.2021, 17:240 Специалисты высказали мнение об эффективности «Спутника Лайт» 13.10.2021, 17:162 Путин поручил отразить в проекте бюджета инициативы из программы «Единой России»
13.10.2021, 17:056 Сергей Аржаников покидает пост председателя областного комитета по труду и занятости 13.10.2021, 17:020 Автомобиль съехал с дороги и перевернулся в Новосокольническом районе 13.10.2021, 17:020 Псковский драмтеатр предложил спектакли для просмотра по «Пушкинской карте» 13.10.2021, 16:550 Совместный проект в Пушкинских Горах готовят «Михайловское» и Музей музыки
13.10.2021, 16:4318 QR-код: кому из псковичей точно нужен и как его получить 13.10.2021, 16:437 Псковский бизнес оценил последствия от введения QR-кодов 13.10.2021, 16:380 Расклад политических сил после выборов обсудили в Пскове 13.10.2021, 16:223 Почти 90 классов в школах Псковской области закрыты на карантин из-за COVID-19
13.10.2021, 16:191 Юлия Пожидаева надеется на помощь Бориса Елкина в ремонте проблемного двора 13.10.2021, 16:170 Вице-премьер Абрамченко заявила о неизбежности климатической миграции в России 13.10.2021, 16:140 Женщина погибла при пожаре в Великих Луках, ее дочь госпитализирована 13.10.2021, 16:032 Экопосуду будут производить в Псковской области
13.10.2021, 15:590 Сбер предложил предпринимателям платформу для управления интернет-магазином 13.10.2021, 15:561 «Останется с нами навсегда»: вакцинолог дал прогноз по коронавирусу в России 13.10.2021, 15:490 Родственников пациента ивановской больницы ищут в Псковской области 13.10.2021, 15:338 Новые светофоры установят на двух проспектах в Пскове
13.10.2021, 15:288 Минэкономразвития предлагает разрешить врачам ставить диагнозы онлайн 13.10.2021, 15:135 Юлия Пожидаева предложила псковским депутатам пересесть на велосипеды 13.10.2021, 15:066 Власти ответили на жалобу жителей засыпанной сажей псковской деревни 13.10.2021, 15:033 Верхний слой асфальта на Рижском проспекте планируют уложить этой осенью
13.10.2021, 14:490 Проживание в псковских общежитиях подорожало на 11% 13.10.2021, 14:310 Круглый стол «Новый расклад политических сил в Псковской области». ВИДЕО 13.10.2021, 14:240 Закон об ужесточении наказания за регулярные побои внесен в Госдуму 13.10.2021, 14:200 Более 30 объявленных в федеральный розыск граждан задержали псковские приставы
13.10.2021, 14:050 До 11 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 октября 13.10.2021, 14:022 КПРФ выдвигает депутата Сергея Федорова на участие в конкурсе на пост сити-менеджера Пскова 13.10.2021, 13:470 «Гайд-парк»: Юлия Пожидаева о переменах во власти и решении проблем 9-го округа. ВИДЕО 13.10.2021, 13:441 В Пскове планируется ремонт проезда у музыкальной школы №5
13.10.2021, 13:410 Более миллиона рублей перевели мошенникам две жительницы Псковской области 13.10.2021, 13:370 Недостающие документы на догазификацию просят предоставить псковичей 13.10.2021, 13:350 Смертельная авария с Ксенией Собчак попала на камеры видеонаблюдения 13.10.2021, 13:215 В Пскове женщине забыли сообщить о смерти отца в больнице
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru