ЖКХ

Сбербанк помог псковичам оплатить услуги ЖКХ

Автоплатеж Сбербанка позволил жителям Псковской области оплатить услуги ЖКХ на 380 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

С помощью услуги «Автоплатеж» от Сбербанка за 9 месяцев этого года жители СЗФО совершили операций по оплате ЖКХ на сумму более 20 миллиардов рублей. Всего за отчетный период жители Северо-Запада провели коммунальных платежей через каналы Сбербанка на сумму более 180 миллиардов рублей.

Объем платежей в псковском регионе по итогам трех кварталов 2021 года составил порядка 5 миллиардов рублей.