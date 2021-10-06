ЖКХ

Два псковских района получили паспорта готовности к отопительному сезону

Новосокольнический и Палкинский районы получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Весь жилой фонд, социальные объекты, сети тепло- и водоснабжения этих районов готовы к отопительному сезону на 100%, говорится в сообщении. Для этого проверили все системы ЖКХ.

В Пскове и Великих луках устраняют замечания Ростехнадзора. После этого проведут плановую проверку. В остальных муниципалитетах также проводятся проверки до конца октября.